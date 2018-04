850 BFC-Fans gedenken Mike Polley

Leipzig. Rund 850 Fans des BFC Dynamo haben am Sonntag mit einem Trauermarsch vor dem Regionalligaspiel bei Chemie Leipzig dem vor 28 Jahren ums Leben gekommenen Mike Polley gedacht. Der damals 18 Jahre alte Polley war am 3. November 1990 bei schweren Ausschreitungen durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe getötet worden. Die Trauergäste trugen Transparente mit der Aufschrift: "Gedenken an Mike Polley", das auch im Stadion beim Spiel zu sehen war.

Der Trauerzug, an dem auch Familienangehörige von Mike Polley sowie Fan-Delegationen aus Leipzig, Magdeburg, Dresden und Bochum teilnahmen, hatte sich in der Nähe des Bahnhofs Leipzig-Leutzsch formiert. Dort hatte es vor 28 Jahren am Rande der Oberliga-Partie zwischen dem FC Sachsen (jetzt wieder Chemie Leipzig) und dem FC Berlin (seit 1999 wieder BFC Dynamo) schwere Auseinandersetzungen zwischen Hooligans und der Polizei gegeben.

Dabei waren weitere drei Berliner Fans durch Polizeikugeln verletzt worden. Die genauen Umstände der Vorfälle wurden nach Meinung der Trauergäste nie geklärt.

