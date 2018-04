Berlin Volleys profitiert von Frankfurter Pech

Ein Sieg fehlt den BR Volleys, um zum achten Mal in das Finale um die deutsche Meisterschaft einzuziehen. Das erste Halbfinale wird von einer schweren Verletzung von Frankfurts Spielmacher Patrick Steuerwald beeinflusst. Mittwoch steht die zweite Partie an.

Berlin. Der Auftritt der Berlin Volleys löste Wohlgefallen aus. "Im Aufschlag und in der Verteidigung haben wir sehr gut gespielt", lobte der sonst immer kritische Stelian Moculescu seine Spieler nach dem 3:0 (25:21, 25:12, 25:17)-Heimsieg am Samstag im ersten Playoff-Halbfinale gegen die United Volleys Rhein-Main. Manager Kaweh Niroomand pflichtete dem Trainer bei: "Das war eine gute und geschlossene Leistung unserer Mannschaft. Und das in einer Phase, in der es jetzt um die Wurst geht."

Dabei hatten die BR Volleys gegen die Hessen zunächst einen ernüchternden Fehlstart hingelegt. 2:8 lagen sie im ersten Satz bei der ersten Technischen Auszeit zurück. "Unser Gegner hat stark angefangen, aber dann sind wir schnell ins richtige Fahrwasser gekommen", urteilte Moculescu. Schon am Mittwoch können die Berliner als Titelverteidiger mit einem Sieg im Rückspiel in Frankfurt ihre achte Finalteilnahme in Folge perfekt machen.

"Gerne hätten wir dieses erste Halbfinale etwas spannender gestaltet", sagte Gästetrainer Michael Warm. Ausschlaggebend für die letztlich klaren Kräfteverhältnisse in Spiel eins der Serie "Best of three" war das frühe Ausscheiden von Regisseur Patrick Steuerwald bei den Hessen. Der 32-Jährige hatte sich beim Stande von 9:9 im ersten Satz bei einem Abwehrversuch eine Verletzung im linken Sprunggelenk zugezogen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Als "brutalstmöglichen Schlag ins Gesicht meiner Mannschaft" wertete Warm das frühe Ausscheiden seines Spielmachers.

Nach der Untersuchung im Virchow-Klinikum konnte Steuerwald die Heimreise antreten. "Eine Fraktur wurde nicht festgestellt, er hat Glück im Unglück gehabt", berichtete Warm. Im Klinikum Frankfurt-Höchst wird sich Steuerwald nun weiter behandeln lassen.

"Diese Verletzung ist ein schwerer Schlag für unseren Gegner und tut uns Leid", äußerte Niroomand sein Bedauern. Bei den United Volleys kam dadurch früh der zweite Zuspieler Jannis Hopt zum Zuge, doch Moculescu äußerte die Überzeugung: "Hopt kann Steuerwald nicht gleichwertig ersetzen."

( dpa )