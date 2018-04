Berlin. Bei einem Hochhausbrand in Berlin-Gropiusstadt sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, brach der Brand am Samstagabend an gleich mehreren Stellen im Keller aus. Die Retter brachten etliche Bewohner in Sicherheit. Drei von ihnen wurden von Ärzten versorgt. Die Brandursache war noch unklar.

( dpa )