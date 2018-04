Basketball Basketball-Youngster Wagner will für NBA-Draft melden

Ann Arbor. Basketball-Youngster Moritz Wagner hat sich dazu entschlossen, die Uni zu verlassen und für den NBA-Draft zu melden. Es sei Zeit für den nächsten Schritt in seiner Karriere, teilte das Berliner Basketball-Talent am Samstag über die US-amerikanische Internetplattform "The Players' Tribune" mit. "Ich habe mich entschieden, einen Agenten anzuheuern und mich für den NBA-Draft zu melden. Ich habe das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt für mich ist." Bereits im vergangenen Jahr meldete sich Wagner zunächst für den Draft, ließ sich aber später wieder von der Liste streichen.

Der 20-Jährige hatte mit den Michigan Wolverines in dieser Saison das Finale der US-Collegemeisterschaften erreicht. Das Team der University of Michigan musste sich aber den Villanova Wildcats mit 62:79 (28:37) geschlagen geben. Der 20-jährige Wagner überzeugte in der gesamten Saison und gehörte zu den besten Spielern seines Teams. Im Schnitt machte er 14,6 Punkte, holte 7,1 Rebounds und verwandelte 39,4 Prozent seiner Drei-Punkt-Würfe.

( dpa )