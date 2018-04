Auf der Suche nach den eigenen vier Wänden in Berlin

85 Prozent aller Berliner leben in Mietwohnungen, doch viele Hauptstädter würden gern in eine eigene Wohnimmobilie ziehen. Wie groß dieses Bedürfnis ist, zeigt die sechste Berliner Immobilienmesse an diesem Wochenende in der Arena Berlin. Bereits am Sonnabend war das Interesse beachtlich, rund 1500 Besucher kamen in die Treptower Halle.

Dort präsentieren rund 50 Aussteller mehr als 10.000 Wohnungen und Häuser, neben Bestandsimmobilien auch etliche Neubauprojekte, die in den kommenden zwei bis vier Jahren bezugsfertig sind. Nicht nur die großen "Player" auf dem Berliner Markt, auch kleinere Bauträger und Projektentwickler sind vertreten, außerdem Makler und Finanzierer.

Hohe Boden- und Baupreise sowie die große Differenz zwischen Angebot und Nachfrage haben die Preise für Wohneigentum in Berlin kräftig in die Höhe schnellen lassen. Da bewegt sich ein Bauvorhaben im Lichtenberger Weitlingkiez mit rund 4500 Euro pro Quadratmeter im unteren Bereich der Kostenskala. Im Neubau eines anderen Projektentwicklers am Charlottenburger Heubnerweg werden schon zwischen 4800 und 5200 Euro fällig. Villen für mehrere Millionen Euro sind ebenfalls im Angebot

Auch die Herzbergs aus Mitte möchten gern aus ihrer Mietwohnung ausziehen. Die Familie mit zwei kleinen Kindern sucht ein Townhaus. Am liebsten würden sie in Mitte bleiben, sagte Vater Christian Herzberg, doch das sei unerschwinglich. Nun weiten sie ihren Blick auf den Berliner Norden und entdeckten auf der Messe Angebote, die sie bislang noch nicht kannten. Auch Saskia Lehmann und Erik Stephan haben nach bislang siebenmonatiger Suche ihre Ansprüche reduziert. Sie wohnen in Prenzlauer Berg, sind aber inzwischen bereit, etwas in Weißensee oder Pankow zu kaufen.

Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) betonte bei der Eröffnung der Messe, ihr sei die Kooperation mit privaten Bauherren wichtig, "sie sind und bleiben wichtige Partner". Susanne Klabe vom Bundesverband der privaten Immobilienwirtschaft kritisierte indes, der Senat baue den Investoren Hürden auf.

Berliner Immobilienmesse, Arena Berlin, Eichenstraße 4 (Alt-Treptow), Sonntag, 10–18 Uhr. Eintritt 10 Euro, ermäßigt 7 Euro, Familien 15 Euro. Umfangreiches Vortragsprogramm zum Kauf von Wohnimmobilien. Infos im Netz unter www.bim-messe.de