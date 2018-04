Lollapalooza-Festival 2018 in Berlin - Line-Up, Infos & Tickets

Für das Lollapalooza-Festival 2018 stehen die ersten Programmpunkte fest. Das Musikfestival steigt in diesem Jahr am 8. und 9. September im Berliner Olympiastadion, nachdem es im Vorjahr in Hoppegarten Verkehrsprobleme gegeben hatte.

Für die vierte Auflage des Festivals haben sich Bands wie Kraftwerk und The National angekündigt. Auf der Bühne stehen werden außerdem der kanadische R&B-Musiker The Weeknd, der Indie-Rapper Casper, Star-DJ David Guetta, Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher und Imagine Dragons ("Thunder").

Das populäre US-Festival wurde 1991 von Jane's Addiction-Sänger Perry Farrell ins Leben gerufen. 2015 feierte es auf dem Tempelhofer Feld in Berlin seine Europa-Premiere. Neben der Musik ist das Lollapalooza auch für seine einzigartige Atmosphäre bekannt.

Impressionen vom Lollapalooza 2017

Das Lollapalooza-Festival in Berlin. Foto: dpa

Die Sängerin Betsy auf der Lolla-Bühne. Foto: dpa

Am Sonnabend und am Sonntag findet auf der Rennbahn Hoppegarten die Berlin-Ausgabe des Festivals Lollapalooza statt. Foto: Getty

Das Lollapalooza-Festival in Berlin. Foto: dpa

Gibt es noch Tickets für das Lollapalooza-Festival 2018?

Ja, für das Lollapalooza sind noch Karten erhältlich. Allerdings sollten sich Interessierte nicht zu viel Zeit mit dem Kartenkauf nehmen. Die günstigen "Early Bird"-Tickets waren bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. Erhältlich sind die Tickets online unter lollapaloozade.com.

Was kostet ein Ticket für das Festival?

Wer das Festival Lollapalooza in Berlin besuchen möchte, hat verschiedene Ticketoptionen: Tagestickets für Samstag und Sonntag sind für 79 Euro im Vorverkauf erhältlich. Das 2-Tagesticket für das ganze Festivalprogramm gibt es für 139 Euro. Exklusive Extras bietet das "Lolla Experience"-Ticket für 229 Euro - etwa Zutritt zu Fast-Lane-Eingängen, eine Backstage-Tour und den Zugang zu gesonderten Bereichen direkt vor den Main Stages. Mit dem VIP-Ticket für stolze 289 Euro genießt man weitere Vorteile sowie eine Einladung zur Aftershow-Party.

Junior Tickets für Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren kostet 30 Euro. Es ist aber nur noch in kleinen Kontingenten verfügbar. Genauso wie das kostenlose Kinderticket für Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahre, das ab dem 16. April 2018 im Vorverkauf erhältlich sein wird.

Wo findet das Lollapalooza-Festival statt?

Der Location-Wechsel setzt sich auch in diesem Jahr fort und so wird die 2018er-Ausgabe des Lollapalooza im Olympiastadion und dem angrenzenden Olympiapark stattfinden.

Insgesamt wird es auf der deutschen Ausgabe des Lollapalooza Festivals vier Bühnen geben: Die Main Stage 1 & 2, Perry's Stage und die Alternative Stage. Zusätzliche Auftritte finden im Weingarten statt. Dort werden kleinere Acts auftreten, wie beispielsweise Manuel Möglich oder der Berliner Kneipenchor.

Wie komme ich zum Festivalgelände am Olympiastadion?

Komfortabel geht es mit der U-Bahn (U2) und S-Bahn (S5) jeweils bis zur Station "Olympiastadion". Von da aus sind es nur wenige Minuten Fußweg. Alternativ kann man mit den Buslinien M49 und 218 bis zur Haltestelle "Flatowallee" erreichen. Auch von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Festivalgelände am Olympischen Platz 3.

Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Laut Veranstalter wird es keine offiziellen Parkplätze in der Nähe geben. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert stundenlange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn oder S-Bahn umsteigen. Wer mit der Bahn anreist, steuert den Berliner Hauptbahnhof oder den Bahnhof Berlin-Spandau an und nutzt von dort die S-Bahn (S5) bis zum Festivalgelände.

Welche Bands und Künstler werden beim Lollapalooza Berlin 2018 spielen?

Das Lineup des Festivals ist nun komplett: Am Wochenende vom 8. und 9. September werden internationale sowie nationale Musik-Acts das Publikum im Berliner Olympiastadion und Olympiapark begeistern. Die Headliner in diesem Jahr sind The Weeknd, Kraftwerk 3D, Imagine Dragons, K.I.Z, The National, David Guetta, Kygo sowie Casper. Außerdem wird es unter anderem Auftritte von Liam Gallagher, Ben Howard, Freundeskreis und Scooter zu sehen geben.

Hier finden Sie das vollständige Lineup des Lollapalooza Berlin:

Sonnabend, 8. September 2018

Alison Wonderland

Apey

Armin van Buuren

Ben Howard

Berliner Kneipenchor

Casper

Claudio Donzelli

David Guetta

DVBBS

FERG

Fil Bo Riva

Hak Baker

Helgen

Jonas Blue

K.I.Z

Kat Frankie

Kendy Gable

Laura Carbone

Lewis Capaldi

Mokoomba

The National

The Night Game

Ofenbach

Oliver Koletzki

RAF Camora & Bonez MC

Sofi Tukker

Thorsten Nagelschmidt

Von Wegen Lisbeth

The Weeknd

The Wombats

Years & Years

Sonntag, 9. September 2018

Alexis Taylor

Beranger

Berliner Kneipenchor

Danny Avila

David Keenan

Dhani Harrison

Dua Lipa

The Everetts

Fink

Freundeskreis

Friendly

Fires

Giant Rools

Gurr

Imagine Dragons

Jorja Smith

Kraftwerk 3D

Kygo

L.A. Salami

Liam Gallagher

Manuel Möglich

Nervo

Rag´n´Bone

MAN

RIN

San Holo

Scooter

Showtek

Smiie

SXTN

Trettmann

Wolf Alice

Lollapalooza-Festival in Berlin, 8. und 9. September 2018, Olympiapark und Olympiastadion, Olympischer Platz 3, 14053 Berlin. Tickets ab 79 Euro (Tagesticket). Weitere Infos unter lollapaloozade.com