Lompscher: Bundesregierung muss mehr für Mieter tun

Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) sieht gegen steigende Mieten in Großstädten auch die Bundesregierung in der Pflicht. "Als allererstes brauchen wir tatsächlich Umsteuerungen im Mietrecht", sagte Lompscher am Samstag am Rande eines Parteitags in Adlershof. Dass bei bestehenden Verträgen die Miete um 15 Prozent in 3 Jahren steigen dürfe, sei beispielsweise zu hoch.

Am Samstagnachmittag wollten in Berlin mehrere Tausend Menschen gegen "Verdrängung und Mietenwahnsinn" auf die Straße gehen. "Ich finde es gut und richtig, dass sie sich zusammenschließen", sagte Lompscher, die selbst teilnehmen wollte. Die letzte große Mietendemo in Berlin sei 2011 gewesen - nun würden die Menschen hoffentlich in machtvoller Weise die Forderung nach einer anderen Mietenpolitik artikulieren.

Opposition: Lompscher macht zu wenig für den Wohnungsneubau

Lompscher steht selbst in Berlin in der Kritik. Die Opposition wirft ihr vor, zu wenig für den Neubau in der Hauptstadt zu tun. Die Senatorin weist das zurück. Das Land hab schon viel getan. Wichtig seien die landeseigenen Wohnungsgesellschaften - sowohl für den Neubau als auch für den Ankauf von bestehenden Wohnungen, das werde aber wegen der gestiegenen Preise immer schwerer.

Zudem sei die Zahl der Milieuschutzgebiete auf 45 verdoppelt worden, sagte Lompscher. In sogenannten Milieuschutzgebieten benötigen Eigentümer eine Genehmigung, wenn sie Mietwohnungen modernisieren oder in Eigentumswohnungen umwandeln wollen. "Wir merken aber, dass wir an Grenzen stoßen", sagte Lompscher. Man brauche eine gesellschaftspolitische Allianz weit über Berlin hinaus.

( dpa )