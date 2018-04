36-Jähriger auf Privatfeier mit Messer angegriffen

Beelitz. Ein 36-Jähriger ist in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Kurz nach Mitternacht am heutigen Samstag war der Mann mit einem 37-Jährigen auf einer privaten Feier im Ortsteil Busendorf in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Dabei soll der 37-Jährige ein Messer gezückt und es dem 36-Jährigen ins Bein gestochen haben. Der Mann musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 37-Jährige wurde von der Polizei bereits vernommen. Weitere Angaben oder Hintergründe zum Geschehen wollte die Polizei noch nicht bekannt geben.

( dpa )