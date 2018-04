Berliner Linke diskutiert: "Wem gehört die Stadt?"

Berlin. Nach Ansicht der Berliner Linkspartei verschärfen sich die Verteilungskonflikte in der Stadt - vor allem um Wohnraum und Flächen. Der Landesverband will bei seinem Parteitag heute über die Wohnungspolitik, den Rückkauf von Infrastrukturnetzen und die Enteignung von Grundstückseigentümern zu sozialen Zwecken sprechen.

"Das Berlin der Nachwendezeit, als Wohnungen leer standen, Fläche im Überfluss vorhanden und Freiräume für Kultur allerorten entstanden waren, dieses Berlin ist Geschichte", heißt es in dem Leitantrag "Wem gehört die Stadt?", den der Landesvorstand rund 180 Delegierten in Adlershof vorstellen will.