Tag der offenen Tür bei Berliner Arbeitsgerichten

Berlin. Die beiden Arbeitsgerichte in Berlin erwarten heute (10.00 bis 15.00 Uhr) interessierte Besucher. Bei einem Tag der offenen Tür beim Arbeitsgericht der Hauptstadt sowie beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg gibt es Führungen und Vorträge. In einem nachgestellten Musterprozess können Besucher als ehrenamtliche Richter mitmachen. Die beiden Gerichte, die in demselben Gebäude am Magdeburger Platz untergebracht sind, wollen auch über Berufsmöglichkeiten in der Justiz informieren.

Vertreten ist an dem Tag auch der Berliner Anwaltsverein. Experten beantworten kostenfrei Fragen zum Arbeitsrecht. Aktuelle Schwerpunkte sind laut Verein derzeit das im Koalitionsvertrag vereinbarte Recht auf Teilzeitarbeit sowie das neue Gesetz zur Lohntransparenz. Zudem müssten sich Arbeitgeber auf die EU-Verordnung zum Datenschutz einstellen, die am 25. Mai in Kraft tritt.

