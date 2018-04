Neue Kreischefs bei der Berliner SPD gewählt

Christian Gaebler (SPD) will in Charlottenburg-Wilmersdorf nur noch für ein Jahr Kreischef bleiben

Bei der Berliner SPD kommt es zu Veränderungen in den Kreisvorständen. Die ersten Ergebnisse der Wahlen an diesem Wochenende stehen bereits fest: Die stellvertretende Landesvorsitzende und frühere Finanz-Staatssekretärin Iris Spranger führt nun überraschend den Kreisverband Marzahn-Hellersdorf. Der bisherige Kreischef und frühere Bezirksbürgermeister Stefan Komoß fiel bei der Wahl am Freitagabend durch. Er hatte das Amt seit 2009 inne.

In Berlins zweitgrößtem SPD-Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf erhielt der langjährige Vorsitzende Christian Gaebler, nach Informationen der Berliner Morgenpost nur 71 Prozent der Stimmen. Es hatte sich bereits abgezeichnet, dass der Mann, den der Regierende Bürgermeister Michael Müller zum neuen Senatskanzleichef ernennen wird, um seine Zukunft als Kreisvorsitzender kämpfen muss. Vor den Wahlen kündigte der derzeitige Sport-Staatssekretär dann aber an, den Vorsitz nach einem Jahr bereits aufzugeben. Üblicherweise werden die Vorstände alle zwei Jahre gewählt.

Spannend wird es in Neukölln

Spannend wird es an diesem Sonnabend vor allem in Neukölln. Die neue Bundesfamilienministerin Franziska Giffey gibt dort den Vorsitz ab. Mirjam Blumenthal, Projektleiterin beim SPD-Bundesvorstand, und Severin Fischer, Stipendiat der Stiftung Wissenschaft und Politik, treten gegeneinander an. In Tempelhof-Schöneberg zieht sich Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kolat von der Spitze des Kreisverbandes zurück. Nachfolger soll Lars Rauchfuß werden, der in der Senatskanzlei von Michael Müller tätig ist. In Lichtenberg will die frühere Bezirksbürgermeisterin Birgit Monteiro den Kreisverband übernehmen. Ihn führte bislang der ehemalige SPD-Abgeordnete Ole Kreins, der nicht mehr antritt.

Im größten Kreisverband Mitte, in dem die Bundestagsabgeordnete und ehemalige Spitzenkandidatin bei den Bundestagswahlen, Eva Högl, kandidiert, wird erst in einer Woche gewählt. In Reinickendorf, wo heftige Lagerkämpfe toben, wird der langjährige SPD-Kreischef Jörg Stroedter am 6. Mai womöglich abgelöst. Chancen könnte der Rechtsanwalt Christian Oestmann haben.

In den anderen Kreisverbänden dürfte alles beim Alten bleiben.