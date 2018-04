Eishockey Eisbären gewinnen Auftakt in Finalserie: 4:3 in München

München. Die Eisbären Berlin haben das erste Playoff-Duell um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gegen Titelverteidiger EHC Red Bull München gewonnen. In einem temporeichen Finalauftakt siegte die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp am Freitag mit 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) beim Hauptrundenersten. Vor 6142 Zuschauern bescherten Jamison MacQueen (2. Minute), Sean Backman (15.), James Sheppard (25.) und Louis-Marc Aubry (55.) den Berlinern den optimalen Start. Jonathan Matsumoto (12.), Brooks Macek (28.) und Keith Aucoin (60.) trafen für die Münchner, die als drittes DEL-Team drei Titel nacheinander gewinnen wollen. Spiel zwei steigt am Sonntag (14.30 Uhr) in Berlin.

( dpa )