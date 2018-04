Blitz schlägt an Biogasanlage ein und setzt Gas in Brand

Nach einem Blitzeinschlag in Spandau hat sich an einer Biogasanlage in Spandau Gas entzündet. Die Feuerwehr wurde am Freitagabend um 20.36 Uhr in die Straße "Freiheit" Nr. 15 gerufen. Die ersten Einsatzkräfte riefen sofort Verstärkung. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr befanden sich am Abend rund 40 Einsatzkräfte vor Ort. Die Flamme soll einen Durchmesser von fünf bis sieben Metern haben und rund zehn Meter hoch sein. Ansonsten gab es in Berlin nach Angaben der Feuerwehr bis zum Abend keine nennenswerten wetterbedingten Einsätze.

Anmerkung: Zunächst hatte es seitens der Feuerwehr geheißen, es handele sich bei dem betroffenen Objekt um ein Wohnhaus.

( ag/seg )