Der Berliner Niko Kovac coacht den FC Bayern

Berlin. Auch im Kiez am S-Bahnhof Wollankstraße hat sich die Nachricht schnell verbreitet: Niko Kovac, der gebürtige Berliner, wird neuer Trainer von Bayern München. Auf dem Sportplatz Kühnemannstraße ist der SV Nord Wedding 1893 zu Hause, der 2001 bei einer Fusion des SC Rapide Wedding mit dem SV Nord-Nordstern entstanden ist. Und Rapide Wedding war jener Verein, in dem der Neu-Bayern-Coach Kovac einst das Fußball-ABC erlernt hat. "Leider hat er keinen Kontakt mehr zu seinem alten Verein", sagte Vereinsvorsitzender Klaus Köpke am Freitag.

Die Jahreszahl 1893 hat der SV Nord Wedding übrigens vom Kovac-Club Rapide übernommen - dort fing auch Nikos Bruder Robert mit dem Fußball an. Und so feiert der Kreisliga-Club am Samstag seinen 125. Geburtstag.

Niko Kovac, dessen kroatische Eltern in Berlin-Wedding eine neue Heimat gefunden hatten, wechselte 1989 als 17-Jähriger zu Hertha Zehlendorf und zwei Jahre später zur großen Hertha. 223 Spiele absolvierte er für die "Alte Dame", zunächst von 1991 bis 1996 in der 2. Liga, dann noch einmal von 2003 bis 2006 in der Bundesliga, zusammen mit dem jetzigen Hertha-Coach Pal Dardai.

Kovac und Dardai stritten damals um eine Position im defensiven Mittelfeld, erst hatte der Ungar die Nase vorn, dann der Kroate. "Unser Verhältnis war damals gut und ist es jetzt auch", sagte Dardai, als Niko Kovac als Trainer von Eintracht Frankfurt nach Berlin zurückkam.

Kovac spürt noch immer "eine besondere Bindung zu der Stadt und dem Verein" Hertha BSC: "Ich bin in Berlin geboren, die Hertha hat mir 1991 die Chance gegeben, Zweitliga-Profi zu werden, zudem wohnen meine Schwiegereltern und viele Freunde dort." Und der große FC Bayern hat ab der kommenden Saison nun einen gebürtigen Berliner als Cheftrainer.

