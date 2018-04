Christian Gaebler wird neuer Chef der Senatskanzlei

Berlin. Der bisherige Sportstaatssekretär Christian Gaebler (SPD) wird neuer Chef der Berliner Senatskanzlei. Das teilte Regierungschef Michael Müller (SPD) am Freitag mit. Der 53-jährige Gaebler gilt seit vielen Jahren als enger Vertrauter Müllers. Er folgt in der Senatskanzlei auf Björn Böhning, der als Staatssekretär in das Bundesarbeitsministerium gewechselt ist.

Gaebler stammt aus Berlin und arbeitete mehrere Jahre als Verkehrsplaner. Er war 16 Jahre lang Abgeordneter im Landesparlament, darunter zehn Jahre als Parlamentarischer Geschäftsführer. Seit 2011 ist Gaebler Staatssekretär: Zunächst war er für Stadtentwicklung zuständig, nach dem Start der rot-rot-grünen Koalition war er Sportstaatssekretär in der Innenverwaltung.

( dpa )