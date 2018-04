Hanning sauer auf Gummersbach: Wiede steht bereit

Berlin. Suche nach einem Spielmacher und Ärger über einen Bundesliga-Konkurrenten: Die Personal-Probleme beim Handball-Bundesligisten Füchse Berlin gehen über die aktuelle Saison hinaus. Wegen der schweren Verletzung des Nationalspielers Simon Ernst, der ab der kommenden Saison beim Hauptstadtclub unter Vertrag steht, hat Manager Bob Hanning gegen dessen Verein VfL Gummersbach schwere Vorwürfe erhoben.

"Man kann einen Spieler nach so einer schweren Verletzung nicht 60 Minuten durchjagen und zwei Wochen später gegen Lemgo wieder", sagte Hanning der Deutschen Presse-Agentur am Freitag: "Der VfL hat die Verletzung billigend in Kauf genommen." Ernst hatte sich am 22. März im Spiel beim TVB Lemgo zum zweiten Mal in kurzer Zeit das Kreuzband gerissen. Am 11. März hatte Ernst bei der Partie der Gummersbacher in Berlin ebenfalls lange Einsatzzeiten gehabt.