Branitzer Goldene Ananas wird restauriert

Cottbus. Die Goldene Ananas, eines der Wahrzeichen der Schlossgärtnerei von Schloss Branitz in Cottbus, wird restauriert. Die Skulptur wurde am Freitag vom Kuppeldach heruntergehoben. Sie soll nun gereinigt und neu vergoldet werden. Zuvor wird der Zinkguss gründlich von alten Vergoldungsresten gereinigt. Zuletzt war die Ananas 2002 in den Händen von Restauratoren.

Der Weltenbummler, Autor und Gartenkünstler Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871) hatte Schloss Branitz zwischen 1834 und 1840 auf einem Gelände von einst 600 Hektar geschaffen. Ein großer Teil ist heute immer noch erhalten. Auch der Park von Schloss Potsdam-Babelsberg entstand nach seinen Entwürfen.

Er liebte die zu seiner Zeit noch seltene Ananas. Als Dessert, Bowle oder Eis kam die Frucht beim Fürsten auf den Tisch. Gerne verschenkte er Ananas an seine Gäste auch aus dem eigenen Anbau in seinen Schlössern Branitz und Bad Muskau in Sachsen.

( dpa )