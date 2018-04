Berlin Volleys wollen ins Finale: Niroomand: Gleich vorlegen

Berlin. Sieben Mal in Folge standen die BR Volleys seit 2011 im Endspiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft. Um diese Erfolgsserie auszubauen, müssen die Berliner im Playoff-Halbfinale die United Volleys Rhein-Main bezwingen. Das erste von maximal drei Spielen gegen die Hessen findet am Samstag (18.30 Uhr) in heimischer Halle statt. "Das wird eine schwierige Angelegenheit", sagte Manager Kaweh Niroomand und forderte: "Wir müssen gleich im ersten Spiel die Grundlage für das Weiterkommen legen."

Die zweite Partie der Serie "Best of three" findet am Mittwoch in Frankfurt statt. Steht es dann nach Siegen 1:1, würden sich beide Mannschaften zur Entscheidung am 22. April in Berlin wiedersehen.

"Das Zittern in einem dritten Spiel brauche ich nicht unbedingt", betonte Niroomand: "Aber wenn es dazu kommt, gehe ich eben davon aus, dass es das beste Training ist, möglichst viele Spiele zu haben." Der Manager verwies darauf, dass die United Volleys in dieser Saison "einige Wechselbäder erlebten - wie wir auch. Die hatten ebenfalls die Hoffnung auf mehr Konstanz." In der Bundesliga-Hauptrunde hatten beide Teams in den direkten Duellen jeweils ihre Heimspiele gewonnen.

Bei den Berlinern darf Trainer Stelian Moculescu darauf vertrauen, dass im Saisonendspurt die Leistungskurve bei den Führungsspielern Robert Kromm (34), Paul Carroll (31) und Pierre Pujol (33) deutlich nach oben geht. "Wir brauchen diese Spieler mehr denn je", erklärte Niroomand. Der Manager hat beobachtet: "Gerade Kromm legt zum Ende einer Saison immer zu. Den treibt wohl auch die Aussicht an, in der Zeit danach mal eine etwas längere Pause einlegen zu können."

