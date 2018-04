Prozessbeginn: Betrug in mehr als 1800 Fällen

Berlin (dpa/bb) – Mehr als 1800 Betrugsfälle innerhalb eines Jahres legt die Staatsanwaltschaft einem 26-Jährigen zur Last. Er muss sich von heute an vor dem Berliner Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll mit falschen Unterlagen eine Firma gegründet und über das Internet unter anderem Elektronik für den Haushalt zum Kauf angeboten haben. Tatsächlich sei er weder willens noch in der Lage gewesen, Waren zu liefern. Der mutmaßliche Serientäter soll die Betrügereien in der Zeit von Sommer 2016 bis zum Sommer 2017 verübt und damit rund 800 000 Euro ergaunert haben. Für den Prozess sind 13 Verhandlungstage angesetzt.

