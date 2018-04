Grindel und Kirschen rufen vor Pokal-Finale zur Mäßigung auf

Potsdam. DFB-Präsident Reinhard Grindel und der Brandenburger Fußballverbandschef Siegfried Kirschen haben vor dem Landespokalfinale zwischen Babelsberg 03 und Energie Cottbus zur Besonnenheit aufgerufen. "Die Entscheidung, den Termin des Pokalfinals für den 21. Mai 2018 zu bestätigen, ist unabhängig von allen Regularien nicht ein Urteil für oder gegen einen Verein", erklärte Kirschen am Donnerstag.

In der gemeinsamen Mitteilung mit Grindel hieß es weiter: "Der Entschluss ist schlicht der Tatsache geschuldet, dass an den anderen in Frage kommenden Tagen die bei diesem Spiel notwendigen Sicherheitsvoraussetzungen nicht erfüllt werden konnten."