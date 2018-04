Bundespolizei stellt halbe Tonne Kupfer sicher

Bad Muskau/Jämlitz. Bei der Kontrolle eines Kombis bei Bad Muskau (Landkreis Görlitz) haben Bundespolizisten eine halbe Tonne Kupfer entdeckt. Eine verdeckt eingesetzte Streife hatte das offensichtlich überladene Fahrzeug am Mittwoch auf der Bundesstraße 115 bei Jämlitz (Spree-Neiße) entdeckt und war ihm gefolgt, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Wie die Beamten feststellten, waren sowohl der Fahrgast- als auch der Kofferraum mit in Stücke geschnittenen Starkstromkabeln vollgepackt. Gegen die beiden 38 und 22 Jahre alten polnischen Autoinsassen wird jetzt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

( dpa )