Echo: Musikindustrieverband verteidigt Auftritt von Rapperduo

Echo 2018: Das sagen die Stars über die Kontroversen um den Musikpreis Echo 2018: Was sagen Mark Forster, Judith Holofernes und Johannes Strate über die wegen ihrer Texte kritisierten Rapper Farid Bang und Kollegah? Reporterin Johanna Rüdiger hat sie gefragt.

Unmittelbar vor der Echo-Verleihung am Donnerstagabend in Berlin hat der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) den Auftritt des umstrittenen Rapperduos Kollegah und Farid Bang nochmals verteidigt. "Kollegah & Farid Bang treten als zwei außerordentlich erfolgreiche Repräsentanten des Genres HipHop auf, das seit über einem Jahrzehnt von sehr vielen Menschen hierzulande gehört wird", hieß es in einer Mitteilung. "Das ist der Grund, weshalb sie im Vorfeld für einen Auftritt angefragt wurden und nun live performen werden."

Kollegah und Farid Bang sind unter anderem in der Kategorie Album des Jahres nominiert. Die Rapper waren wegen fragwürdiger Texte in die Kritik geraten, unter anderem der Zeile "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" aus dem Song "0815".

Das sind die Stars beim Echo 2018 - im Liveblog!

Seit 1992 wird der Echo von der Deutschen Phono-Akademie, dem Kulturinstitut des BVMI, vergeben. Der Musikverband appellierte an die Branche, "in Zukunft noch mehr darauf zu achten und noch genauer hinzuschauen, welche Inhalte die Texte veröffentlichter Künstler haben."

