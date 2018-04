Hertha ohne Torunarigha gegen Köln: Lustenberger fraglich

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss beim Spiel gegen den 1. FC Köln auf Verteidiger Jordan Torunarigha und voraussichtlich auch Defensivallrounder Fabian Lustenberger verzichten. Torunarigha habe eine Prellung an der Hüfte und werde "zwei bis drei Tage" pausieren müssen, sagte Coach Pal Dardai mit Blick auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Lustenberger wird nach Auskunft des Berliner Trainers "wahrscheinlich nicht dabei" sein. Der Schweizer hatte zuletzt Probleme am Knie und war am Mittwoch ins Training zurückgekehrt. Damit muss Dardai gegen den Tabellenletzten das zentrale defensive Mittelfeld umbauen, das zuletzt Lustenberger und Arne Maier bildeten. Per Skjelbred dürfte die erste Option sein.