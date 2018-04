Schlaglöcher sorgen für lange Staus auf Avus und Stadtring

Auf Avus, Stadtring und in der westlichen Innenstadt kommt es am Donnerstag zu massiven Staus (rot eingefärbt)

Auf der Avus (A115) und auf der Stadtautobahn (A100) kommt es am Donnerstag zu massiven Staus. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, wurden am Morgen zwei Schlaglöcher in der Einfädelung von der A115 zur A100 Richtung Wedding entdeckt. Für die Reparaturarbeiten musste die Überfahrt gesperrt werden. Die Arbeiten sollen am frühen Nachmittag abgeschlossen sein. Zunächst hatte es geheißen, die Reparaturen würden bis zum Abend dauern.

Gute Nachrichten von den #Reparaturarbeiten in Höhe Dreieck Funkturm! Auf der #A100 Richtung Wedding werden in Kürze (ca. 14:00 Uhr) wieder alle Fahrstreifen freigegeben. Die Überleitung von der #A115 zur #A100 bleibt aber vsl. noch bis 18:00 Uhr #gesperrt. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) April 12, 2018

Außerdem ist auf der A100 ab Dreieck Funkturm der rechte Fahrstreifen gesperrrt. Es besteht ein Lkw-Fahrverbot auf der A100. Die Lkw werden am Dreieck Neukölln auf die A115 Richtung Nuthetal abgeleitet.

Der Ausweichverkehr sorgt auch in der westlichen Innenstadt für massive Staus, schreibt die VIZ. Die Verkehrsexperten empfehlen, den Bereich weiträumig zu umfahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Lange #STAUs jetzt auch in der westlichen #Innenstadt aufgrund von Ausweichverkehren. Wenn möglich den Bereich meiden und/oder auf @BVG_Ubahn und @SBahnBerlin umsteigen. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) April 12, 2018

