Ersatz für gefällte Babelsberger Blutbuche

Die Blutbuche im Park Babelsberg liegt gefällt am Boden.

Potsdam. Für die gefällte Blutbuche im historischen Park von Potsdam-Babelsberg gibt es nun Ersatz. Der neue Baum ist die Nachzucht der großen Blutbuche vor dem Schloss in Bad Muskau, die der Gartenkünstler Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871) dort 1826 pflanzen ließ, wie die Stiftung preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Rechtzeitig vor dem Absterben des Baumes waren Nachkömmlinge gezogen worden. Einige Exemplare stehen bereits in mehreren Parkanlagen, die einst von Pückler gestaltet wurden.

Am 18. April wird der neue Baum gesetzt. Die Blutbuche im Park Babelsberg war mehr als 170 Jahre alt und musste wegen akuten Pilzbefalls im Februar gefällt werden.

( dpa )