1. Mai-Demonstration gen Google-Campus und Görlitzer Park

Berlin. Die linksradikale Demonstration am Abend des 1. Mai in Berlin-Kreuzberg will gezielt das erstmals durchorganisierte Fest des Bezirks im Görlitzer Park ansteuern. Die Veranstalter kritisierten am Donnerstag, der Bezirk lasse "von einem privaten Eventveranstalter ein Fest für Yuppies ausrichten". Man werde das "thematisieren" und am Görlitzer Park "schauen, was die Lage hergibt", wie ein Sprecher der Organisatoren sagte. Die Strecke der sogenannten Revolutionären 1. Mai-Demonstration soll auch am nahe dem Park liegenden geplanten Google-Campus im Umspannwerk in der Ohlauer Straße vorbei führen. Es gehe zu "Orten der Verdrängung", hieß es. Den kompletten Streckenverlauf wollen die Organisatoren erst kurz vor dem 1. Mai mitteilen.

( dpa )