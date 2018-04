Ein Zeuge hatte die beiden Männer dabei beobachtet, wie sie sich an einem Wagen in der Margarete-Steffin-Straße zu schaffen machten.

Berlin. Zwei mutmaßliche Autodiebe sind der Polizei in Mitte ins Netz gegangen. "Ein Zeuge sah am Mittwochabend, wie sich einer der Männer an einem Wagen in der Margarete-Steffin-Straße zu schaffen machte", sagte eine Sprecherin der Polizei.

Polizisten nahmen die Verdächtigen in dem Fahrzeug fest. Einer der mutmaßlichen Diebe ist 29 Jahre alte, die Personalien des anderen waren unbekannt.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

( dpa )