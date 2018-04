Anschlag auf Dutschke vor 50 Jahren: Gedenken am Ku'damm

Berlin. Genau 50 Jahre nach dem Attentat auf den Studentenführer Rudi Dutschke haben Verwandte, Weggefährten und Politiker mit einer Gedenkveranstaltung an das Opfer der Gewalttat erinnert. Mehrere hundert Menschen versammelten sich am Mittwoch um 16.30 Uhr am Kurfürstendamm - um die Uhrzeit und an dem Ort war der Anschlag am 11. April 1968 verübt worden.

Dutschkes Witwe Gretchen Klotz-Dutschke nahm mit den gemeinsamen Söhnen Hosea und Rudi-Marek sowie der Tochter Polly-Nicole an der Veranstaltung der Geschichtswerkstatt und der Grünen teil. "Es ist wichtig, dass wir nicht vergessen", sagte die 76-jährige Klotz-Dutschke. "Deshalb freue ich mich sehr, dass so viele Menschen gekommen sind."

Unter den Zuhörern waren auch Wirtschaftsenatorin Ramona Pop (Grüne) und die Berliner Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek. Als Redner waren der Politologe Hajo Funke, der Schriftsteller Michael Schneider und der Dutschke-Freund Milan Horacek angekündigt.

Am 11. April 1968 hatte der Rechtsradikale Josef Bachmann auf Dutschke geschossen und ihn lebensgefährlich verletzt. Dutschke starb elf Jahre später an den Folgen.

( dpa )