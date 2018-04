18-Jähriger stirbt bei Unfall auf A20 in Uckermark

Prenzlau. Ein 18-Jähriger ist bei einem Autounfall auf der Autobahn 20 in der Uckermark ums Leben gekommen. Sein Wagen kam am Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke und einen Erdhügel, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer, der aus dem Landkreis Barnim stammte, sei so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort starb. Der Unfall passierte am Morgen zwischen den Anschlussstellen Prenzlau Süd und Prenzlau Ost in Richtung Mecklenburg-Vorpommern.

( dpa )