Das milde Wetter bleibt - doch es drohen kräftige Schauer

Der Frühling macht sich in der Hauptstadt breit, und bleibt den Berlinern auch in den kommenden Tagen erhalten - zumindest größtenteils. Doch ab und an soll es zu Schauern kommen. Und die können es in sich haben.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden am Mittwoch 16 bis 22 Grad in Berlin und Brandenburg erreicht. Am Nachmittag und am Abend kann es lokal zu Gewittern mit Windböen kommen. Vereinzelt rechnen die Meteorologen sogar mit Starkregen und stürmischen Böen. In der Nacht zu Donnerstag soll es trocken bleiben bei Temperaturen von 7 bis 11 Grad.

Der Donnerstag startet zunächst heiter, ab Nachmittag ziehen dichte Wolkenfelder auf. Die Temperaturen in der Region liegen bei 19 bis 24 Grad. Es bestehe ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko.

Auch am Freitag wird örtlich erneut die 20-Grad-Marke geknackt, die Höchstwerte liegen bei 22 Grad. Teils seien kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen sowie Sturmböen möglich. Erst am späten Abend klingt die Gewitteraktivität ab.

Am Sonnabend geht's heiter los, bei milden 19 bis 22 Grad. Im Verlauf des Tages zieht es aber immer weiter zu, es soll zu Schauern kommen. In der Nacht zu Sonntag bleibt es dann niederschlagsfrei.

( BM )