Anschlag am Breitscheidplatz Verfahren wegen manipulierter Akten im Fall Amri eingestellt

Das Ermittlungsverfahren gegen zwei Berliner Polizisten wegen Manipulation von Akten im Fall des Attentäters Anis Amri ist eingestellt worden. Es gebe nicht den erforderlichen hinreichenden Tatverdacht gegen die Beamten des Landeskriminalamtes (LKA), teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Wegen der Bedeutung des Falles sei die Bearbeitung durch zwei Staatsanwälte gemeinschaftlich erfolgt. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen seien 38 Zeugen vernommen worden.

Zuvor hatten Medien über die Einstellung des Verfahrens berichtet. Details zur Einstellung des Verfahrens wollte die Behörde am Mittag bei einer Pressekonferenz bekannt geben.

Anis Amri war am 19. Dezember mit einem gekaperten Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in der City West gefahren. Dabei wurden zwölf Menschen getötet und annähernd 100 verletzt.

