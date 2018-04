Berlin. Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Tegel ist eine Familie vor den Flammen gerettet worden. "Das Feuer brach am Dienstagabend im vierten Stock eines 14-geschossigen Gebäudes aus", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch. Verletzte gab es bei dem Brand nicht. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst noch unklar.

( dpa )