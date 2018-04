Attentat vor 50 Jahren Gedenkfeier in Berlin erinnert an Attentat auf Rudi Dutschke

Berlin. Bei einer Gedenkfeier am Mittwoch in Berlin wird an das Attentat auf Rudi Dutschke vor 50 Jahren erinnert. Am 11. April 1968 trafen drei Schüsse den Studentenführer, der elf Jahre später an den Folgen schwerer Kopfverletzungen starb. Das Gedenken findet am Ort des Attentats Ecke Kurfürstendamm und Joachim-Friedrich-Straße statt.

Zu der Gedenkfeier werden Witwe Gretchen Klotz-Dutschke und mehrere Kinder und Enkelkinder erwartet. Sprechen werden der Politologe Hajo Funke, Schriftsteller Michael Schneider und Grünen-Gründungsmitglied Milan Horacek. Die Grünen und die Berliner Geschichtswerkstatt organisieren die Veranstaltung.

Gedenkveranstaltung am Mittwoch, 11. April, Kurfürstendamm/Ecke Joachim-Friedrich-Straße, Charlottenburg-Wilmersdorf, um 16.30 Uhr

Mehr zum Thema:

Sturm auf das Verlagshaus an der Mauer

Jugendrevolte und freie Liebe: Wie 1968 zum Mythos wurde

So wurde Rudi Dutschke das Gesicht der Studentenrevolte

Der wilde Sommer der Uni-Revolte

( dpa )