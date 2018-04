Experten rechnen mit Verteuerung von Altbauten in Berlin

Die Berechnung der Grundsteuer für 35 Millionen Grundstücke in Deutschland, darunter 800.000 in Berlin, ist nicht verfassungsgemäß und muss geändert werden. Das haben die Richter des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe am Dienstag entschieden. Die Regelungen zur Einheitsbewertung von Grundvermögen verstoßen gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes, urteilten die Richter. Für eine Neuregelung gab das Gericht eine Frist bis Ende 2019 vor. Da die Grundsteuer über die Nebenkosten direkt auf die Mieter umgelegt wird, betrifft sie diese genauso wie die Haus- oder Wohnungseigentümer.

In Berlin ist die Ungleichbehandlung besonders groß, denn die unterschiedlichen Einheitswerte für Ost und West führen zu erheblichen Verzerrungen bei der Besteuerung von Immobilien in der Hauptstadt. In den westlichen Bundesländern – und auch im ehemaligen West-Berlin – wurden die Werte letztmalig 1964 angepasst. In den neuen Bundesländern – und dem ehemaligen Ostteil der Stadt – gehen die Werte sogar auf das Jahr 1935 zurück. Das Bewertungsgesetz sieht vor, dass alle Grundstücke im Abstand von sechs Jahren neu bewertet werden sollen. Das aber sei seit 1964 nie geschehen, sagte der Vorsitzende des Ersten Senats, Ferdinand Kirchhof. Damit bleibe die gesamte Entwicklung des Immobilienmarktes in dieser Zeit außer Acht.

14 Milliarden Euro im Jahr für die Kommunen

Die Grundsteuer steht den Kommunen zu und bringt aktuell etwa 14 Milliarden Euro im Jahr ein. In Berlin belief sich die Summe nach Angaben von Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) 2017 auf 805 Millionen Euro. Auch nach der Verkündung einer Neuregelung spätestens Ende 2019 darf das alte Steuersystem noch für weitere fünf Jahre, längstens aber bis zum 31. Dezember 2024 angewandt werden. "Die jetzt eingeräumte Übergangsfrist zur Umsetzung des neuen Rechts bedeutet einen sehr straffen Zeitplan für die Verwaltung", so Kollatz-Ahnen.

Eine Neuregelung der Grundsteuer ist seit Langem geplant, wurde vor der Bundestagswahl jedoch nicht mehr beschlossen. Die große Koalition hat eine Reform vereinbart. Es gibt mehrere Modelle mit unterschiedlich großem Aufwand bei der Neufestsetzung. Eine Neuregelung könnte je nach Art von Grundstück und Immobilie zu deutlichen Veränderungen der Steuerlast führen.

Offen ist, wie die Steuer künftig berechnet wird

Insgesamt soll das Aufkommen aber etwa gleich bleiben. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erklärte, dass eine neue Form der Besteuerung sicherstellen müsse, dass es nicht zu Steuererhöhungen kommt. "Die Kommunen können nicht – weder rückwirkend noch zukünftig – auf die Einnahmen aus der Grundsteuer verzichten", sagte Berlins Finanzsenator. Jedoch soll die Steuer auch nicht stark steigen, man wolle sie "aufkommenneutral" und "insgesamt gerechter" gestalten. Die Abgabe sollte auch künftig – jedenfalls teilweise – an den Wert der Immobilie anknüpfen, so Kollatz-Ahnen.

Wenn also auch noch völlig offen ist, nach welchem Modell die Steuern künftig berechnet werden, ist für Experten wie Dieter Blümmel vom Eigentümerverband Haus und Grund zumindest so viel sicher: "Nach einer Neuregelung werden Immobilien im Osten der Stadt sowie Altbauten tendenziell teurer." Denn bislang sind Wohnungen im Westteil stärker besteuert als im Ostteil und eine Neubauwohnung stärker als ein Altbau, weil bei Neubauten bereits automatisch eine Neubewertung vorgenommen wurde.

"Die Reform muss aufkommensneutral sein und darf nicht zu Mehrbelastungen von Mietern führen", forderte Maren Kern vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Diese Forderung geht dem Berliner Mieterverein nicht weit genug, er möchte auch eine Änderung des Mietrechts: Die Grundsteuer solle nicht mehr Bestandteil der Betriebskosten sein, heißt es bei dem Verein.

