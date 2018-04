Regenwasseragentur soll Anfang Mai gegründet werden

Passanten überqueren in Schöneberg bei Starkregen die Straße. Nur einer von mehreren besonders heftigen Niederschlägen im vergangenen Jahr (Archivbild)

In Berlin soll weniger Regenwasser in die Kanalisation fließen. Es soll sich vielmehr im Dienste der Umwelt nützlich machen, soll versickern, verdunsten und gespeichert werden können. Daher sieht der rot-rot-grüne Koalitionsvertrag vor, eine Regenwasseragentur zu etablieren. In dem Gemeinschaftsprojekt von Senat und Berliner Wasserbetrieben (BWB) sollen vor allem Bauherren und Immobilieneigentümer beraten und zu einem klugen Umgang mit dem Regenwasser animiert werden.

Nun sind die Vorbereitungen offenbar abgeschlossen. Wie BWB-Sprecher Stephan Natz der Berliner Morgenpost auf Anfrage mitteilte, soll die Agentur in der ersten Maiwoche gegründet worden. Das sei überfällig, räumte Natz ein. Ursprünglich sollte sie bereits im vergangenen Herbst an den Start gehen.

Im Langzeit-Durchschnitt regnet es in Berlin laut Umweltverwaltung rund 645 Millimeter pro Jahr. Nach den Unwettern im vergangenen Sommer hatte sich Schmutzwasser aus der Kanalisation in Kanäle und Badegewässer ergossen. Im Zuge des Klimawandels wird in der Region eine Zunahme von Starkregen erwartet. Begrünte Dächer und Fassaden, Gräben und Tröge mit Schilf sowie spezielle Filter und Speicher können das Problem mindern.

"Weit fortgeschritten, noch in Abstimmung"

Mit der Einrichtung der Regenwasseragentur beschäftigt sich auch eine parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Danny Freymark. Die noch unveröffentlichte Antwort der Umweltverwaltung liegt der Morgenpost vor. Sie ist erst gute zwei Wochen alt, dennoch wird die bevorstehende Gründung der Agentur dort nicht erwähnt. Vielmehr heißt es recht unverbindlich in typischem Verwaltungsdeutsch: "Die Ziele und Kernaufgaben der Regenwasseragentur werden gemeinsam mit den Berliner Wasserbetrieben abschließend verhandelt und in einer Vereinbarung festgeschrieben. Die Arbeiten sind weit fortgeschritten, finden sich aber noch in der Abstimmung."

Die Agentur soll Initiativen, Projekte, Produkte und Lösungen bündeln und miteinander verknüpfen, erläuterte Staatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne). Sie solle Bürger, Stadtplaner und Städtebauer, Verwaltung, Unternehmen und Wohnungsbaugesellschaften aktivieren, animieren und zum Netzwerken auffordern, damit die Stadt "regensicherer" und klimaangepasster werde. Dabei sollen auch zivilgesellschaftliche Initiativen einbezogen werden. Die Angebote der Regenwasseragentur sollen zudem beim Neubau von Schulen Berücksichtigung finden.

Er sei gespannt auf die konzeptionelle Ausgestaltung der Agentur, sagte der CDU-Abgeordnete Freymark der Berliner Morgenpost. Das Konzept sollte schnellstmöglich im Abgeordnetenhaus besprochen werden. Freymark forderte auch, dass die Einbindung von Initiativen der Stadtgesellschaft, etwa der Stiftung Zukunft, zügig erfolgt. Dort sei große Expertise vorhanden, die dem Projekt zu Gute kommen könne.