Offenbar Bremsschlauch an Polizeiauto manipuliert

Ein Opel Zafira der Berliner Polizei. An so einem Einsatzfahrzeug wurde offenbar ein Bremsschlauch manipuliert (Archivbild)

Wie erst am Dienstag bekannt wurde, haben offenbar unbekannte Täter am vergangenen Sonntag auf dem Polizeiabschnitt 54 an der Neuköllner Sonnenallee den Bremsschlauch eines Polizeifahrzeuges manipuliert. Gegen 16.20 Uhr bemerkten Polizeibeamte an einem Einsatzfahrzeug des Typs Opel Zafira den Verlust von Bremsflüssigkeit. Erste Untersuchungen ergaben, dass ein Bremsschlauch an dem Wagen beschädigt war.

Einem Polizeisprecher zufolge wird wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Die Ermittlungen führen die Kriminalpolizei und der Staatsschutz.

Unbekannte schnitten gestern in #Neukölln Bremsschlauch eines EWA an. #DPolG-Chef Bodo Pfalzgraf: „Wer Bremsschläuche an Einsatzfahrzeugen der #Polizei beschädigt ist ein potenzieller Mörder.“ #Polizeifamilie — DPolG Berlin (@DPolGBerlin) April 10, 2018