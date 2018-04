Lana Del Rey live in Berlin 2018 - Alle Infos zum Konzert & Tickets

Lana del Rey bleibt ihrem Konzept weitgehend treu, hat die Koordinaten aber verfeinert. Am 16. April spielt die US-Sängerin in der Berliner Mercedes-Benz Arena

Lana Del Rey spielt am 16. April im Rahmen ihrer aktuellen “LA to the Moon Tour” ein Konzert in der Mercedes-Benz-Arena. Alle Infos zu Tickets & Show.

Lana Del Rey kommt im Rahmen ihrer "LA to the Moon Tour" am 16. April 2018 für ein exklusives Konzert nach Berlin. Im Gepäck hat die US-Sängerin Songs aus ihrem aktuellen Album "Lust for Life".

Mit ihrem vierten Studioalbum hat die notorisch melancholische Schönheit, die als Elizabeth Granz bei New York zur Welt kam und vor fünf Jahren mit der Sixties-Hommage "Video Games" berühmt wurde, die Leichtigkeit des Seins entdeckt. Auf dem Album präsentiert sie Singles wie "Love", "Lust For Life", "Coachella" – "Woodstock On My Mind", "Summer Bummer" und "Groupie Love" und hat zudem einige illustre Gäste dazugebeten, sie singt mit A$AP Rocky, The Weeknd, Sean Lennon und Stevie Nicks.

Die von Live Nation produzierte "LA to the Moon Tour" bringt sie nach Stationen in den USA, Südamerika und Australien im Frühjahr 2018 nach Europa. Neben dem Konzert am 16. April in der Mercedes-Benz Arena wird die Sängerin auch in Mailand, Rom, Antwerpen, Barcelona und Madrid auftreten.

Mann soll Entführung von Lana Del Rey geplant haben

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Lana Del Rey sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert in der Mercedes-Benz Arena ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert von Lana Del Rey sind ab 52,15 Euro im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet um 18.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Lana Del Rey spielen?

Das Songs spielte Lana Del Rey bei ihrem Konzert am 2. April in Sydney:

13 Beaches Cherry Pretty When You Cry White Mustang Born to Die Blue Jeans National Anthem West Coast Lust for Life Change / Black Beauty / Young and Beautiful Ride Video Games Yayo Gods & Monsters Summertime Sadness Serial Killer Dark Paradise Ultraviolence Get Free Off to the Races

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus, zwischen der Marianne-von-Rantzau- und der Mildred-Harnack-Straße. Einheitspreis 8 Euro.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten ab 2018 neue Taschenregelungen: Hierzu heißt von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "Din A4" (21 x 29 cm) ist.

Darf ich Fotos und Videos machen?

Nein! In der Hausordnung der Mercedes-Benz Arena heißt es: "Das Mitbringen von Audio- und Videoaufzeichnungsgeräten (...) ist grundsätzlich nicht gestattet. (...) Es ist verboten, Ton- oder Bildaufnahmen zu übermitteln oder in anderer Weise über das Internet oder andere Medien (Social Media) zu verbreiten."

Lana Del Rey live in der Mercedes-Benz Arena, Montag, 16. April 2018, Einlass ab 18 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mühlenstraße 12-30, 10243 Berlin-Friedrichshain.