Hertha BSC: Lustenberger soll Mittwoch ins Training zurück

Berlin. Der leicht am Knie verletzte Abwehrspieler Fabian Lustenberger fehlte am Dienstag beim Training des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Trainer Pal Dardai rechnet aber bereits am Mittwoch mit der Rückkehr des Schweizers. "Nicht so eine böse Sache", gab Dardai Entwarnung.

Nach dem enttäuschenden 1:2 in Mönchengladbach kündigte der Ungar an, möglicherweise im nächsten Heimspiel am Samstag gegen das Tabellen-Schlusslicht 1. FC Köln mit zwei Stürmern - Salomon Kalou und Davie Selke - zu spielen. "Wir wollen uns mobilisieren und die letzte Woche vergessen", sagte Dardai, der auf ein Ende der Tormisere hofft.

Im Training "fallen wunderschöne Tore", meinte Dardai und vermutet: "Wenn das 2:0 fällt, kommt bei uns richtige Fußball-Stimmung auf". Zu einer Prognose wollte er sich aber vor dem Spiel gegen den Abstiegskandidaten nicht hinreißen lassen: "Ich bin kein Wahrsager". In den vergangenen sieben Spielen gelang Hertha nur ein Sieg.

( dpa )