Japanische Malerin Ikemura und Wenders-Bilder in Berlin

Berlin. Kosmische Landschaften und Kino-Bilder: Am Brandenburger Tor in Berlin zeigen die japanisch-schweizerische Künstlerin Leiko Ikemura sowie das Ehepaar Wim und Donata Wenders Gemälde und Fotografien in einer gemeinsamen Ausstellung. Ikemura, die heute in Köln lebt, hat eigens für die Ausstellung (12. April – 27. Mai) im einstigen Wohnhaus des Malers Max Liebermann (1847-1935) eine Installation geschaffen, bei der es um den Entstehungsprozess der Malerei geht, wie die Stiftung Brandenburger Tor am Dienstag mitteilte.

Dazu präsentiert Ikemura, die nach dem Kunststudium in Sevilla zunächst in die Schweiz ging, auch Papierarbeiten. Auf Einladung der Malerin steuern die Fotografin Donata Wenders und der Regisseur Wim Wenders eigene Fotografien und Filmausschnitte bei, die ihre Inspiration unter anderem in der japanischen Kunst haben.

( dpa )