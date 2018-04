Union Berlin verpasst sich Maulkorb vor St. Pauli-Spiel

Berlin. Der absteigsgefährdete 1. FC Union will bis zum nächsten Spiel am kommenden Samstag die Öffentlichkeit meiden. Vor der Auswärtspartie gegen den FC St. Pauli werde man keine Statements mehr abgeben und unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren, teilte der Verein am Dienstag mit. Die Anzahl der geheimen Trainingstage vor dem Spiel steigt damit auf vier an - üblich sind nur zwei.

"Ich glaube, das bringt nichts, hier noch große Phrasen herauszuhauen", sagte Kapitän Felix Kroos zur Begründung für das Redeverbot. "Wir drehen uns im Kreis. Es hat nichts mit einem Presseboykott zu tun. Es bringt aber nichts, noch mal das Gleiche zu erzählen." Laut Vereinssprecher Christian Arbeit soll auch der Bezahlsender Sky bis zum Spiel in Hamburg keine Interviews mit Spielern erhalten.

Union ist mit elf Punkten aus zwölf Spielen die schlechteste Rückrundenmannschaft der Liga. Der Vorsprung auf den Relegationsrang 16 beträgt lediglich drei Zähler. Der erfolglose Trainer André Hofschneider darf in Hamburg aber weiterhin auf der Bank sitzen.

( dpa )