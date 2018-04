Drei Männer fallen bei Schlägerei vor U-Bahn

Berlin. Bei einer Schlägerei sind am U-Bahnhof Louis-Lewin-Straße in Marzahn-Hellersdorf drei Männer ins Gleisbett gefallen. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, prügelten sich am Montag gegen 15.30 Uhr zwei Unbekannte mit einem 24-Jährigen und stürzten dabei auf die Schienen. Der Zugführer der einfahrenden U5 in Richtung Hönow musste die Notbremse ziehen und brachte die U-Bahn kurz vor den Männern zum Stehen.

Der 24-Jährige flüchtete daraufhin in eine Böschung, die Unbekannten folgten ihm und attackierten ihn erneut, flüchteten dann aber. Der 24-Jährige kam mit Verletzungen an Kopf, Rumpf und Beinen ins Krankenhaus. Der U-Bahn-Fahrer erlitt einen Schock.

( dpa )