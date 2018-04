Blicke auf Berlin und Brandenburg: Ausstellung im Landtag

Potsdam. Ein Strauß Gladiolen als Zeichen der Hoffnung vor der Berliner Mauer, eine Badestelle am Bötzsee mit Trabis, Menschen vom Berliner Kollwitzplatz oder der Spreewald: Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) zeigt erstmals fast seine gesamte Kunstsammlung im Brandenburger Landtag. Die Schau "Land, Stadt, Land - Blicke auf Berlin und Brandenburg" mit 120 Werken von 86 ost- und westdeutschen Künstlern ist von diesem Mittwoch an bis zum 28. September auf den Fluren des Potsdamer Landtagsschlosses zu sehen.

Auch 28 Jahre nach dem Mauerfall werde noch weit verbreitet Kunst aus West- und Ostdeutschland zu Unrecht insbesondere nach politischen Kriterien bewertet, schreibt der Kunstbeauftragte des rbb, Professor Rudolf Grosskopff, in seinem Vorwort zur Ausstellungsbroschüre. "Bei näherem Hinsehen zeigt sich denn auch, dass, mal abgesehen von der staatsfrommen DDR-Kunst, in Ost wie West eine ähnliche Vielfalt der Themen und Techniken, der Stile und Formate üblich war und ist." Eine ähnliche Sichtweise hatte auch das benachbarte Museum Barberini im vergangenen Herbst mit seiner Ausstellung "Hinter der Maske - Künstler in der DDR" eingenommen.