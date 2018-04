Müller besucht in Jordanien Flüchtlingslager und Bundeswehr

Amman. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) besucht im Rahmen seiner Jordanien-Reise heute ein Flüchtlingslager. In dem Camp Al-Asrak im Norden des Landes leben um die 35 000 Flüchtlinge, die vor allem aus dem Bürgerkriegsland Syrien stammen. Zudem will Müller deutsche Soldaten treffen, die den internationalen Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützen. In Jordanien sind zu diesem Zweck rund 300 Bundeswehrangehörige mit vier "Tornado"-Aufklärern und einem Tankflugzeug stationiert.

Müller weilt in seiner Funktion als amtierender Bundesratspräsident noch bis Mittwoch in dem arabischen Land. Jordanien gilt als Stabilitätsanker in einer vom Syrien-Krieg und diversen anderen Konflikten schwer erschütterten Region. Beim UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sind dort mehr als 650 000 Syrer als Flüchtlinge registriert. Die jordanische Statistikbehörde geht von über 1,2 Millionen Syrern und rund 300 000 Irakern aus - bei einer Gesamtbevölkerung von knapp zehn Millionen Menschen.

( dpa )