Berlin braucht mehr Platz für die Wirtschaft

Nicht nur Wohnungen, auch Gewerbeflächen sind in Berlin knapp. Eine Diskussionsrunde suchte am Montagabend nach Lösungen.

Berlin boomt und seine Wirtschaft auch. Nicht nur Wohnungen, sondern auch Gewerbeflächen sind in der wachsenden Metropole inzwischen knapp. Wo aber ist Raum für die produktive Arbeit? Wie hoch ist der Preis, den man für die Vielfalt in der Stadt zahlt? Wie verändern Start-up-Zentren und Campus-Areale die Stadt und die Nachbarschaften? Darüber diskutierten am Montagabend beim Stadtforum in Oberschöneweide rund 400 Teilnehmer – Politiker, Stadtplaner, Vertreter der Wirtschaft und Bürger.

Professor Mark Brearley von der London Metropolitan University warnte in seinem Vortrag am Beispiel Londons davor, im Kampf um die Flächen den wirtschaftlichen Mix in der Stadt zu vernachlässigen. Kreative Lösungen seien gefragt, so Brearley.

Jochen Brückmann, Bereichsleiter für Stadtentwicklung bei der Indus­trie- und Handelskammer Berlin (IHK), wies darauf hin, dass das derzeit noch verfügbare Gewerbeflächenpotenzial von rund 300 Hektar spätestens im Jahr 2030 aufgebraucht sein wird. Das Angebot komme der Nachfrage nicht hinterher. Brückmann forderte Zuverlässigkeit gegenüber Investoren – wohl auch, damit diese nicht weiterhin verstärkt ins Umland abwandern.

Bedauern über den Vekauf von GSG

Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) stellte in Aussicht: "Der Stadtentwicklungsplan Wirtschaft 2030 zielt darauf, die für die Produktion langfristig erforderlichen Flächen zu sichern." Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) bedauerte, dass Berlin unter Rot-Rot einst die Gewerbesiedlungsgesellschaft GSG verkauft hat. "Die Gewerbeflächen könnten wir heute gut gebrauchen", so Pop.

Fazit des Abends: Berlin benötigt neben neuen Wohnungen dringend auch Flächen und Quartiere, die den veränderten Anforderungen an Produktion, Gewerbe und Dienstleistungen gerecht werden. Handwerksbetriebe dürften nicht aus der Stadt verdrängt werden. Der Mix müsse weiterhin stimmen. Notwendig sei auch eine noch stärkere Willkommenskultur für Investoren.

