Polizei kontrolliert Unfallstellen von Radfahrern

Immer wieder kommt es in Berlin zu schweren Unfällen zwischen Radfahrern und Autofahrern. Dabei gehören Abbiegefehler von Autofahrern zu den häufigsten Unfallursachen. Nun will die Polizei bis zum 20. April bei Schwerpunkteinsätzen im gesamten Stadtgebiet den Verkehr überwachen. Die Präventions- und Überwachungsaktionen finden überwiegend an Orten statt, an denen es in der Vergangenheit vermehrt Verkehrsunfälle mit Radfahrern gegeben hat.

"Durch diese stadtweit zu beobachtenden typischen Fehlverhaltensweisen von abbiegenden Kraftfahrzeugen ereigneten sich im vergangenen Jahr 874 Verkehrsunfälle", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Bei den Unfällen wurden vier Radfahrende getötet, 53 schwer und 657 leicht verletzt. Die Polizei will bei den Kontrollen noch auf weitere Gefahren hinweisen. "Auch durch Dekorationsartikel wie Wimpel, Bilder oder Gardinen vor den Spiegeln oder Fenstern in Lastkraftwagen und Bussen können folgenschwere Verkehrsunfälle entstehen", heißt es von der Behörde.

1947 Ordnungswidrigkeiten bei Kontrolle im vergangenen Jahr

Im Frühjahr letzten Jahres wurden bei einer vergleichbaren Aktion insgesamt 2.224 Fahrerinnen und Fahrer nach Fehlverhalten beim Abbiegen angehalten und eindringlich zu den Gefahren ihrer Fahrweise aufgeklärt sowie sensibilisiert. In 1.947 Fällen waren die Verstöße so gravierend, dass Anzeigen zu Verkehrsordnungswidrigkeiten gefertigt werden mussten.

Auch am Sonntag war es in Berlin wieder zu einem sehr schweren Unfall mit einem Radfahrer gekommen. Allerdings lag die Ursache bei diesem Unfall wahrscheinlich am zu geringen Sicherheitsabstand und einer plötzlichen Bremsung des Autofahrers. Ein 69 Jahre alter Radfahrer ist bei dem Unfall in Dahlem lebensgefährlich verletzt worden.

"Der Radfahrer war am Sonntag in der Straße Im Gehege unterwegs, als er stark bremste, weil er einen Zusammenstoß mit einem Auto verhindern wollte", sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Der 69-Jährige stürzte über den Lenker und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Der Mann musste am Unfallort reanimiert werden und kam zur intensivmedizinischen Betreuung in eine Klinik. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an.

Mehr zum Thema:

So sollen die Kreuzungen in Berlin sicher werden

Toter Winkel: Lkw sollen Abbiegeassistenten bekommen

Radfahrer bei Unfall in Hellersdorf schwer verletzt