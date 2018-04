Woidke für Mindestlohn von mittelfristig zwölf Euro

Potsdam. Brandenburgs Regierungschef und SPD-Chef Dietmar Woidke hat sich für einen mittelfristigen Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde ausgesprochen. Noch immer arbeite ein Drittel der Menschen in Brandenburg für weniger als zehn Euro. Deshalb müsse die SPD in Brandenburg bei diesem Thema Vorreiter sein, heißt es in einem Papier des SPD-Chefs zu den Schwerpunktthemen der Partei in den kommenden Jahren, das Woidke am Montag in Potsdam vorstellte. Derzeit beträgt der Mindestlohn 8,84 Euro. Weitere Themen des Papiers sind kostenlose Bildung, Innere Sicherheit, die Pflege oder die Wohnungspolitik.

( dpa )