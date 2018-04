Bis zu 24 Grad - Berlin ist wärmer als Mallorca

Eine Deutschlandflagge weht am Strand von Arenal auf der Mittelmeerinsel Mallorca. Dort ist es diese Woche spürbar kälter als in Berlin (Archivbild)

Erst zog sich der Winter so lange hin - und nun geht der Frühling in eine Art Blitz-Minisommer über. In Berlin werden am heutigen Montag laut "Wetterkontor" bis zu 24 Grad erreicht. Die Luft ist mild, die Sonne scheint. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung, berichtet der Deutsche Wetterdienst. Ähnlich soll es auch am Dienstag weitergehen, es bleibt überwiegend sonnig, vereinzelt soll es kurze Schauer geben.

"Wetterkontor" sieht auch für Dienstag bis zu 24 Grad vorher, bei nachts 10 Grad. Am Mittwoch sollen 19 bis 21 Grad erreicht werden, vereinzelt kann es bewölkt sein. Am Donnerstag sollen dann erneut bis zu 24 Grad im Zentrum der Stadt erreicht werden, in den Außenbezirken werden immerhin noch rund 22 Grad erwartet. Am Freitag kühlt es mit noch rund 20 Grad tagsüber etwas ab. Zeitweise wird vereinzelt Regen erwartet.

Berlin ist damit aktuell wärmer als Mallorca. Auf der Mittelmeerinsel werden am Montag lediglich bis zu 19 Grad erwartet. Am Dienstag sind es nur noch 17 Grad, bei bewölktem Himmel. Am Mittwoch wird bei 15 Grad sogar Regen erwartet. Wer Wärme und Sonne genießen möchte, ist diese Woche also in Berlin besser aufgehoben.

Mehr zum Thema:

Es grünt so grün: Berliner starten in die Garten-Saison

Selber marinieren, richtig anzünden: Tipps zum Angrillen

Die Freiluftsaison hat begonnen: Ab in den Garten!

( BM/seg )