Brände Fahrzeuge in Friedrichsfelde ausgebrannt

Berlin. Auf einem Parkplatz in Berlin-Friedrichsfelde sind in der Nacht zum Montag zwei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Anwohner, wie dunkel gekleidete Personen wegrannten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzte gab es nicht. Ein Brandkommissariat ermittelt.

( dpa )