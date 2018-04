Radfahrer nach Unfall in Dahlem gestorben

Berlin. Ein 69 Jahre alter Radfahrer ist wenige Tage nach einem Unfall in Dahlem gestorben. Der Mann war am Sonntag zunächst lebensgefährlich verletzt worden. "Der Radler war am Sonntag in der Straße Im Gehege unterwegs, als er stark bremste, weil er einen Zusammenstoß mit einem Auto verhindern wollte", hatte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen gesagt. Der 69-Jährige war über den Lenker gestürzt und mit dem Kopf auf der Fahrbahn aufgeschlagen. Der Mann war zunächst wiederbelebt und danach mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlag der Mann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

( dpa )