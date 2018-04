Pflegebedürftige Frau getötet?: Prozess gegen Altenpflegerin

Berlin. Eine Altenpflegerin, die eine von ihr betreute Frau in deren Wohnung in Berlin-Neukölln umgebracht haben soll, muss sich von heute an vor dem Landgericht verantworten. Die Anklage lautet auf Totschlag. Die 31-Jährige soll die ihr Anvertraute im Juni 2015 gewaltsam getötet haben.

Eine andere Pflegekraft, die als Mitarbeiterin einer Sozialstation die an einer Nervenkrankheit leidende Frau versorgen wollte, entdeckte laut Gericht die Leiche. Bei der Leichenschau hätten sich Anhaltspunkte auf ein Tötungsdelikt ergeben. Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage vorgesehen.

( dpa )